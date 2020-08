Gute Kunde in der späten Stunde: Die Vestische schickt ihre NachtExpresse wieder auf Linie. Im Kreis Recklinghausen, in Bottrop und Gelsenkirchen-Buer rollen die Busse ab Freitag, 14. August 2020, bis in den frühen Morgen.

Nachteulen können wieder länger ausflattern. Das Verkehrsunternehmen aus Herten fährt nach den Einschränkungen der Coronakrise wieder auf voller Leistung und schickt die komplette Nachtflotte durch das Vest, den Norden Gelsenkirchens und Bottrop. Die zwölf Linien decken wie gewohnt alle zwölf Städte der Region ab. „Mit der Wiederaufnahme der Nachtfahrten können wir unseren Kundinnen und Kunden eine weitere Dienstleistung zurückgeben. Sie ist also ein weiterer wichtiger Schritt zur Normalität“, erklärt Peter Pulina, Leiter der Abteilung Leistungsplanung und Angebot.

Die Vestische hatte ihr Angebot zu Beginn der Pandemie angepasst und war seit dem 18. März nach dem Samstagsfahrplan verkehrt. Bereits am 6. April stockte das Unternehmen diesen auf und verstärkte seine Dienstleistungen für Berufspendler in den frühen Morgenstunden. Mit der schrittweisen Rückkehr zum Schulunterricht nahm die Vestische am 23. April den Regelbetrieb wieder auf – inklusive vollständigem Schülerverkehr mit Einsatzwagen, jedoch noch ohne die NachtExpresse.

Eine Übersicht über alle NE-Linien der Vestischen und einige ihrer Nachbarunternehmen finden Sie auf vestische.de/nachtexpresslinien.