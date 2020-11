Aufgrund der aktuellen Corona-Situation muss die Gemeinde St. Antonius in Holsterhausen den „Offenen Heilig Abend“ im Pfarrheim St. Antonius in diesem Jahr ausfallen lassen.

"Wir hoffen sehr, dass wir uns alle an Heilig Abend im nächsten Jahr am üblichen Ort gesund wiedersehen. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute", so das Team vom „Offenen Heilig Abend“ in einem Schreiben.

Für Bedürftige können Geldspenden in den Pfarrbüros abgegeben werden, oder direkt auf das Caritas-Konto St. Antonius, IBAN: DE85 4265 0150 0017 0033 02, eingezahlt werden. Verwendungszweck: „Offener Hl. Abend“. Für evtl. gewünschte Spendenquittungen muss die Adresse auf dem Überweisungsträger angegeben werden.

Quelle: Pfarrbüro St. Antonius