Die Vereinte Volksbank unterstützt die Beschlüsse von Politik und Verwaltung zum Schutz vor Corona-Infektionen mit eigenen Maßnahmen. Deshalb bleiben die Filialen des Genossenschaftsinstituts während des bundesweiten Lockdowns vormittags geöffnet. Ab Mittwoch und bis auf Weiteres hat die Volksbank an Nachmittagen geschlossen.

„Wir sind weiterhin für die Menschen in unserer Region im Einsatz, achten aber auch auf die Gesundheit unserer Mitglieder und Kunden sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, erläutert Vorstandsmitglied Ingo Hinzmann: „Persönlichen Service erhalten unsere Mitglieder und Kunden in ihrer Filiale montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr.“

Weil persönliche Beratung in schwierigen Zeiten wichtig sei, werde diese weiterhin gewährleistet, so der Vorstand. Beratungstermine gibt es demnach weiterhin ganztägig und nach Absprache. In den Räumen der Volksbank gelten die AHA-Regeln. Darüber hinaus bestehen umfängliche Möglichkeiten der Handdesinfektion.

„Wir alle wünschen uns, dass diese und alle bisherigen Maßnahmen schnell und durchgreifend wirken“, so Vorstandsmitglied Martin Wissing: „Wenn wir uns gemeinschaftlich daran halten, werden wir gemeinsam erfolgreich sein. Da sind wir zuversichtlich!“

Die SB-Bereiche ihrer Filialen öffnet die Vereinte Volksbank weiterhin täglich von 5 bis 0 Uhr. Persönlichen Service und kompetente Beratung bieten darüber hinaus die Kundenassistenz unter 02362.2040 und das Business-Center unter 02362.204-600, und zwar weiterhin montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.

„Auch unter vereinte-volksbank.de können unsere Mitglieder und Kunden jeden Tag und rund um die Uhr viele Bankgeschäfte erledigen“, sagt Vorstandsmitglied Johannes Becker: „Außerdem informieren wir dort und in den sozialen Medien über unsere aktuellen Maßnahmen.“

Quelle: Vereinte Volksbank