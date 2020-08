Anstatt wie gewohnt, am letzten Wochenende der Sommerferien das Projekt „Tanzfieber“ auszurichten, haben sich die Verantwortlichen des TSZ dafür entschieden, alles eine Nummer kleiner zu gestalten.

Wahrscheinlich weit mehr als 200 Tänzerinnen aus nah und fern hätten am „Tanzfieber“ teilgenommen. Eine saubere und korrekte Nachverfolgung aller Teilnehmer, erschien den Verantwortlichen des TSZ zu risikoreich.

Mit dem Dorstener Felix Berning, (Mitglied der Dresden Frankfurt Dance Company) hat Julia Tenhagen ein Konzept für einen internen Workshop konzipiert. Dieser richtet sich ausschließlich an die Bedürfnisse aller TSZ Formationen und deren Leistungslevel. Los geht es mit dem 1.Teil am Samstag, 8. August, um 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Am Sonntag folgt der 2. Teil von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Der Workshop findet im Traningszentrum des TSZ am Rhönweg 7 statt.

Quelle: TSZ Royal Wulfen e.V.