Der Lions Club Dorsten-Wulfen hat eine neue Präsidentin. Auf Gaby Gröne-Ostendorff folgt Angela Weiper aus Nottuln. Zur Vizepräsidentin wählten die Lionsfreundinnen Susanna Schönrock-Klenner (M.) aus Lembeck.

Der Clubabend im August war der erste seit dem Lock-Down wegen Corona Ende März. Durch Videokonferenzen hielt der Club Kontakt, um eine der wichtigsten Aufgaben anzugehen: Derzeit sammeln die Lionsdamen Sponsoren für den nächsten Lions-Adventskalender. Sie erfahren trotz wirtschaftlich schwieriger Lage wie immer große Unterstützung seitens der Geschäftsleute und sind außerordentlich dankbar dafür. Um die Gewinnchancen attraktiv zu halten und weitere Gutscheine kaufen zu können, spendeten diesmal auch Lionsfreundinnen. Außerdem hat der Club die Sparkasse Vest und die Volksbank wieder als Sponsoren an seiner Seite. Von dem Erlös werden wie in jedem Jahr Projekte in Dorsten bedacht, die Kinder und Jugendliche fördern und unterstützen.

Quelle: Lions Club Dorsten-Wulfen