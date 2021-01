Die Losnummer 3721 brachte Barbara Klüsener aus Dorsten Glück. Sie gewann den Hauptpreis aus der Adventskalender-Aktion des Lions Clubs Dorsten-Wulfen 2020: 500 Euro, die von der Vereinten Volksbank Dorsten zur Verfügung gestellt worden sind.

Lions Club-Präsidentin Angela Weiper übergab den Betrag in Form eines Reisegutscheins an die glückliche Gewinnerin und die Volksbank gratulierte mit einem großen Blumenstrauß. Wegen der andauernden Corona-Pandemie konnte die Übergabe des Hauptpreises nicht wie gewohnt in den Räumen der Volksbank stattfinden, was sowohl die Vertreter des Geldinstituts als auch der Lions Club sehr bedauerten.

Die Freude über den Gewinn wurde durch diesen Umstand allerdings nicht geschmälert. Barbara Klüsener, Grundschullehrerin in Marl, weiß noch gar nicht so recht, wo die Reise hingehen soll. „Vielleicht wird es ja eine Städtereise“, blickt sie in die Zukunft, in der unbeschwertes Reisen wieder möglich sein wird. Sicher ist bis jetzt nur, dass Ehemann Jörg mit von der Partie sein wird. Seit etwa zehn Jahren nimmt Familie Klüsener an der Adventskalender-Aktion des Lions Clubs Dorsten-Wulfen teil, doch in diesem Jahr hätte sie den Verkauf der Adventskalender fast verpasst: „Ich habe die letzten vier im Modehaus Peters bekommen. Und ausgerechnet der Kalender mit der Nummer 3721 wurde an Heiligabend in der Zeitung als Gewinner des Hauptpreises genannt“, ist Barbara Klüsener ihrem Onkel Wolfgang Waldbauer dankbar, der seine Nichte auf den Artikel aufmerksam machte.

Im vergangenen Jahr verkaufte der Lions Club Dorsten-Wulfen 3500 Adventskalender, deren Erlös gemeinnützigen Vereinen und Projekten in Dorsten zugutekommt.

Die Abholfrist der Gutscheine der Adventskalender-Aktion ist wegen der Corona-Pandemie bis zum 27. Februar 2021 verlängert worden. Sie können nach telefonischer Terminabsprache unter 02362-30 80 80 in der Stadtinfo abgeholt werden. Gutscheine, die wegen des Lockdowns nicht eingelöst werden können, behalten ihre Gültigkeit.

Quelle: Lions Club Dorsten-Wulfen