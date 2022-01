Am Freitag, den 21.01.2022, fand die Generalversammlung der „Harmonie“ Lembeck zum zweiten Mal online über das Videokonferenzprogramm „Zoom“ statt.

PowerPoint Präsentationen mit vielen Fotos riefen das vergangene Vereinsjahr in Erinnerung: Nach einer langen Probenpause konnten die ersten Proben leider erst Anfang des Sommers wieder starten. Die Proben waren dann aber gut besucht, sodass im Sommer ein paar Auftritte unter freiem Himmel oder in Zelten stattfinden konnten. Ein Highlight des Winters war eine vereinsinterne Winterwanderung, bei der die Mitglieder zum Ende des Jahres noch einen schönen Abend miteinander verbringen konnten.

Wie in fast jedem Jahr, standen auch in diesem Jahr Ehrungen an. Die zweite Vorsitzende Christina Stroick berichtete, dass sie gemeinsam mit Sophie Schmidt (Geschäftsführerin) bereits vor der Versammlung Heiner Löchteken eine Urkunde für 25 Jahre aktive Vereinsmitgliedschaft und eine Urkunde für 30 Jahre aktive Vereinsmitgliedschaft an Marianne Mazpolowski überreichen durften. Nicht unerwähnt durfte in diesem Jahr die Ehrung von Helmut Zürrlein bleiben, der nach 35 Jahren als Dirigent zum Ehrendirigenten ernannt wurde.

Die Vorstandswahlen waren in diesem Jahr schnell abgehandelt. Da alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wiedergewählt wurden, bleibt der Vorstand unverändert.

Nach der Versammlung standen wieder kleinere Konferenzräume zu Verfügung, um sich auch in kleineren Runden austauschen zu können. Die Möglichkeit nahmen einige Vereinsmitglieder war und die Freude, sich wieder unter Musikerinnen und Musikern unterhalten und dabei das ein oder andere Bier trinken zu können, war groß.