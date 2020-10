Wölfchen (Foto) ist nur einer von vielen Jungkatzen, die derzeit im Tierheim leben. Genauso wie seine zwei Geschwister sucht er sein erstes eigenes Zuhause.

Nicht mehr ganz so klein und nicht ganz so zahm, werden die Katzen im Teenageralter oft übersehen und verbringen ihr erstes Lebensjahr bei uns. Da die meisten von ihnen draußen geboren wurden, wünschen wir uns für sie ein Zuhause mit Freigang, wo sie erneut ihre Umgebung erkunden können. Außerdem sollte bereits ein Partnertier im neuen Zuhause leben mit dem man spielen und toben kann. Oder man zieht zusammen mit einem Kumpel aus dem Tierheim in die neue Familie ein.

Interessenten melden sich im Tierheim Dorsten per Telefon 02362/76179 (AB) oder per Mail: th-dorsten@vodafone.de und machen einen Kennenlerntermin mit den Tierpflegerinnen aus.