Laternen leuchten im Familienzentrum St. Urbanus in Dorsten-Rhade

Am Freitag, den 12. November lädt das Familienzentrum St. Urbanus, katholische Kindertagesstätte in Dorsten-Rhade (Fröbelweg 4) alle Rhader Familien zum St. Martinsfest ein. Das Fest beginnt um 17:30 Uhr mit einem Wortgottesdienst am Hügel des großzügigen Außengeländes.

„Danach bringen die Kinder die Straßen mit ihren selbst gestalteten Laternen zum Leuchten“ erzählt die Leiterin Anna Stenpaß.

Denn gemeinsam mit der Schützenkapelle Rhade, sowie der Rhader Feuerwehr begleiten alle Besucher des Festes den heiligen Martin auf seinem Pferd durch die Siedlung. Im Anschluss lädt das Team des Familienzentrum alle Rhader Familien zu einem gemütlichen Ausklang des Festes mit Brezeln und Punsch in das Außengelände ein.

Brezelgutscheine können bis zum 05. November 2021 im Familienzentrum erworben werden.