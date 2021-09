Am Wochenende feierte bei schönstem Wetter der Lembecker Schützenverein zusammen mit den Lembecker Bürgern ganz Corona konform auf der Festwiese an der Wulfener Straße.

Am Freitag fand die Mitgliederversammlung des Allgemeinen Bürgerschützenverein Lembeck im Zelt statt. Über 170 Mitglieder wählten Heinz Thier zum neuen Vorsitzenden des Bürgerschützenvereins Lembeck. Der bisherige Vorsitzende Werner Kleine Vorholt hatte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl gestellt. Er wurde durch einstimmigen Beschluss zum Ehrenvorsitzenden des Vereins ernannt. Neuer 2. Vorsitzender wurde Bernhard Cosanne, neuer Schatzmeister Michael Jacobs. Sebastian Strock, Johannes Micheel, Sven Gohlke und Christian Schreiber wurden neu in den Vorstand aufgenommen.

Am Samstag fand dann das zweite Runkelwerfen auf der Festwiese statt. Im Rahmen der Festwoche zu 1.000 Jahre Lembeck hatte so eine Veranstaltung im Jahr 2017 erstmalig stattgefunden. Sechs an stabilen Kabeln aufgehängte Runkeln mussten durch die Teams mit Wurfhölzern heruntergeholt werden. 24 Teams mit maximal fünf Personen waren angetreten. Und am Ende gelang es tatsächlich dem bisherigen Runkelkönig Yves Forsthövel den Rest der letzten verbliebenen Runkel abzuwerfen und konnte damit den Titel des Runkelkaisers erringen. Unter dem Jubel des Publikums nahm er sich seine bisherige Runkelkönigin Heike Kruse zur neuen Runkelkaiserin.

Der Sonntag begann mit einem musikalischen Frühschoppenkonzert des Spielmannzuges Grün-Weiß Lembeck und der Blaskapelle Harmonie Lembeck. Bei herrlichstem Sonnenwetter fanden sich wieder mehrere hundert Zuhörer ein, die Musik, Getränke und Sonnenschein in vollen Zügen unbeschwert genießen konnten. Denn für alle Veranstaltungen galten auch heute wieder die 3G-Regeln gemäß der Corona-Schutzverordnung. Jeder, mit Ausnahme der Kinder, musste sich am Eingang zur Festwiese entsprechend ausweisen. Am Nachmittag kamen dann die Kinder zum Zuge. Schnell gab es eine lange Reihe an Jungen und Mädchen, die am Kampf und die Königswürde teilnehmen wollten. Doch es sollte noch rund zwei Stunden dauern, bis Klara Buckstegge den 420. und letzten Schuss des Tages abgab. Sie erkor sich Ben Osterholt zu ihrem König. Anschließend wurde eine Parade und ein Festumzug abgehalten und im Festzelt gab es noch einen Vorbeimarsch der neuen Throngemeinschaft.

Text und Fotos: Bludau