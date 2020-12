„Das ist ja eine Überraschung!“ Diesen Satz hörte der Vorstand der Schützenkapelle Rhade am Sonntag dauerhaft. Denn schließlich waren die Mitglieder in geheimer Mission unterwegs: Am Nikolaustag bekam jeder aktive Musiker – ob Anfänger oder alter Hase – eine gut gefüllte Tüte mit Leckereien.

Unterstützt wurde die Schützenkapelle Rhade von Egbert und Roswitha Heine von der Bäckerei Heine, die über 100 Stutenkerle, Plätzchen und Süßigkeiten vorbereitet hatten. Heiner Schulte beteiligte sich bei jeder Tüte mit einem seiner leckersten Bio-Äpfel.

„Es sollte ein Zeichen der Wertschätzung jedes einzelnen Musikers sein“, erklärt Wenzel Krampe, der die Aktion mit ins Leben gerufen hat. „Wir sind stolz, dass auch in Zeiten mit weniger oder ganz ohne Nähe, der Zusammenhalt ungebrochen ist.“ Das zeigt, dass die Schützenkapelle Rhade ein Verein mit vielen aktiven und engagierten Menschen ist, der die Gemeinschaft nicht nur im Verein, sondern auch im Ort Rhade fördert.

Die beiden Dirigenten Christoph Weigel und Jörg Pelzer erhielten ebenfalls eine Tüte. „Auch ihnen möchten wir Danke sagen, dafür dass sie immer für uns da sind! Sie sind aus unseren Reihen nicht mehr wegzudenken!“

Aktuell lassen die Corona-Bedingungen weder ein Sternblasen noch ein Neujahrskonzert zu. Nichtsdestotrotz schauen die Musikerinnen und Musiker nach vorne: „Im nächsten Jahr haben wir bestimmt wieder Auftritte vor Augen, für die wir proben können“, so Alexander Stroick, 1. Vorsitzender der Schützenkapelle Rhade. "Wir wünschen unseren Zuhörern, Fans und Unterstützern Gesundheit, Glück und eine besinnliche Adventszeit in den Kreisen der Familie. Auch wenn es in diesem Jahr musikalisch ruhiger in Rhade ist, Musik verbindet und bleibt im Herzen bestehen."

Ganz still ist es trotzdem nicht: Zwei Musiker der Schützenkapelle Rhade beteiligen sich an den „2-Personenständchen zur Weihnachtszeit“ organisiert durch die Stadt Dorsten. Die Beiden werden am Heiligen Abend bei den beiden Seniorenheimen in Rhade für weihnachtliche Stimmung sorgen.

Quelle: Schützenkapelle Rhade