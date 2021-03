Der am meisten frequentierte Spazierweg für die Hardter führt am Kanal entlang. Dieser Weg ist bei Spaziergängern, Joggern und Radfahrern sehr beliebt. Auch die Römer Lippe Route führt hier entlang.

Auf dem 5 km langen Rundweg in Richtung Östrich gab es bisher nur eine einzige Bank. Diese wurde im vergangen Jahr ebenfalls durch das Bürgerbudget ermöglicht. "Wir von der Stadtteilkonferenz 'Gemeinsam Hardt' freuen uns, das nun sechs weitere Bänke mit Hilfe von Sponsoren dazu gekommen sind", so Heike Bolle. "Uns war es wichtig, gemeinsam mit den Bänken auch Papierkörbe aufzustellen, da es auf der gesamten Strecke bisher keine Möglichkeit zur Müllentsorgung gab. Hier zeigte sich die Stadt sehr kooperativ und war bereit für die regelmäßige Entleerung zu sorgen. Danke an die Stadt Dorsten für die Unterstützung bei der Planung und Umsetzung des gesamten Projektes."

Mit Hilfe des Bürgerbudgets wurden drei Bänke finanziert. Den Eigenanteil übernahmen unter Anderem die Firmen Gartengestaltung Vornbrock GmbH und die Firma Do-Bau.

Quelle: Heike Bolle, Stadtteilkonferenz "Gemeinsam Hardt"