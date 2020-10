Die 7. Stadtteilkonferenz Östrich am 4. November wird abgesagt. "Trotzdem können wir stolz sein, dass wir in diesem Jahr die Boulebahn vom Bürgerbudget errichten konnten. Noch einmal Danke an alle Beteiligten," so Theodor Brockmann von der Stadtteilkonferenz.

Die Stadtteilkonferenzen in Dorsten sind bürgerschaftlich organisiert. Sie werden mit Unterstützung der Stadtverwaltung vorbereitet und durchgeführt. Mindestens ein Vertreter der Verwaltungsspitze nimmt an den Sitzungen teil. Die Konferenzen sind die Foren, in denen Entwicklungen im Quartier diskutiert, Projekte vorgestellt und neue Ideen angeschoben werden können. Außerdem entscheiden die Stadtteilkonferenzen über Zuwendungen aus dem Bürgerbudget für bürgerschaftliche Vorhaben im Quartier. Mit diesem Budget stellt die Stadt Dorsten jährlich für jeden Einwohner einen Euro zur Verfügung.

