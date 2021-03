Der Allgemeine Bürgerschützenverein Wulfen kann seine Generalversammlung in diesem Jahr coronabedingt nicht wie gewohnt, am ersten Samstag im März einberufen. Dann nämlich beginnen die Wulfener Schützen traditionell im Vereinslokal Hotel Humbert ihr neues Geschäfts- und Festjahr.

„Sobald wir wieder die Möglichkeit haben, eine gemeinschaftliche Veranstaltung durchzuführen, bringen wir dafür alles auf den Weg“, zeigt sich der 1. Vorsitzende Andreas Wanning zuversichtlich. Eine seriöse Terminplanung für das Jahr 2021 mag der Wulfener Schützenvorstand zurzeit aber nicht aufstellen. „Über die Arbeitsgemeinschaft der Dorstener Schützenvereine stehen wir zum Thema Veranstaltungsmöglichkeiten in ständigem Kontakt mit Bürgermeister und Verwaltung“, erläutert der

Vorsitzende weiter und wünscht sich mit seiner Schützenschar wie so viele andere Menschen ein Stück Gemeinschaftskultur zurück. Natürlich kann man auch in diesen Zeiten dem Schützenverein beitreten und ist willkommen. Mehr Informationen über den Verein gibt die Internetseite auf wulfener-schuetzenverein.de.