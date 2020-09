Strahlende Gesichter bei der Volksbank Schermbeck: Eva Aehling, Susanne Vogel und Heribert Triptrap feierten ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum.



„Überlegt mal, was Ihr schon an Entwicklungen erlebt habt!“ So eröffnete Volksbank-Vorstand Rainer Schwarz die Ehrung der drei Jubilare und erinnerte an Zeiten, als die Kundenverträge noch mit der Schreibmaschine getippt wurden. „Und wenn zu viele Tippfehler drin waren, half auch kein Korrekturband mehr, da musste alles neu geschrieben werden“, schmunzelt sein Vorstandskollege Norbert Scholtholt. Dass die drei Mitarbeiter nach ihrer Ausbildung nebenberuflich studierten und sich zum Bankbetriebswirt fortbildeten wurde ebenso erwähnt, wie das ehrenamtliche Engagement im Sportverein, der Schulpflegschaft oder der Stadtteilkonferenz.

Dabei verliefen die Karrierewege ganz unterschiedlich: Eva Aehling begann in der Kundenberatung, bevor sie in den Bereich Qualitätsmanagement und Controlling wechselte. Mittlerweile betreut die dreifache Mutter die Homepage der Bank. Susanne Vogel startete in der Volksbank Gahlen, war danach in Schermbeck in der Kundenberatung tätig, begleitete die Einführung der Riester-Rente und arbeitet heute nach ihrer zweiten Elternzeit in der Immobilienabteilung der Volksbank. Nach einigen Jahren in der Filiale Kerkerfeld und der Anlageberatung von Privatkunden wechselte Heribert Triptrap Anfang 2002 in die Kreditberatung der Volksbank. Neben der Beratung der gewerblichen Kunden und der Immobilienfinanzierung liegt sein Schwerpunkt heute auf der umfassenden Firmenkundenbetreuung.

„Mit so engagierten Kollegen mache ich mir um die Zukunft unserer Volksbank wenig Sorgen“, betonte Schwarz in seiner Rede, bevor er die Jubilare hoch leben ließ.

Quelle: Volksbank Schermbeck