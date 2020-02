Firat und Sevgi Karakuş haben das ehemalige Ladenlokal von Barbara Soth (Barbara Moden) übernommen und bieten nun an der Freiheitsstraße 13 in Holsterhausen türkische Spezialitäten an. Unter dem Namen "Holster Döner" bereitet das gastfreundliche Paar alles, was das hungrige Herz begehrt: Döner-Spezialitäten, Lahmacun (türkische Pizza), Grillspezialitäten oder Köfte überzeugen genau wie die verschiedenen Pizzavariationen, die in zwei Größen angeboten werden. Die klassische Currywurst oder Schnitzel mit Pommes dürfen ebenfalls nicht fehlen. Auch vegetarische Gerichte stehen auf der Speisekarte beim "Holster Döner". Auch köstliche Süßspeisen werden als Nachtisch serviert. Um die Gastfreundschaft zu unterstreichen, bekommen die Gäste nach dem Hauptgang einen türkischen Tee und ein freundliches Gespräch mit den Betreibern. Dabei geben die zwei sympathischen Gastronomen ein dreifaches Versprechen: 100 % Qualität, 100 % Genuss und 100 % Halal. Insbesondere die Qualität ihrer Angebotenen Speisen liegt den beiden sehr am Herzen. Firat Karakuş hat bereits viele Jahre in der Drehspießproduktion gearbeitet und kennt sich mit der Herstellung guter Drehspieße bestens aus. Wer möchte, kann sich sein Wunschgericht vom "Holster Döner" auch nach Hause liefern lassen. Alle weitere Informationen unter Tel. 02362/796045.