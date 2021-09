Erst Corona, dann die Sturmflut und Baumfällungen, die eine neue Tontechnik nötig machen: Die Naturbühne Hohensyburg konnte auch dieses Jahr ihre Sommersaison nicht wie geplant spielen. Doch ganz ohne Naturbühnen-Erlebnis im Jahr 2021 will man die Zuschauerinnen und Zuschauer auch nicht lassen.

Die erfolgreiche Musical-Gala aus dem vergangenen Jahr wird auch dieses Jahr an der Freilichtbühne gespielt. An fünf Abenden entführt die Naturbühne ihr Publikum unter dem Titel „September Nights – das große Wiedersingen“ in die bunte Welt der Musicals.

Mitreißende Show



Unter der Regie und Anleitung von Kirstin Cramer haben die Darstellerinnen und Darsteller eine Broadway-Musicalshow auf die Beine gestellt. Mit viel Tanz, Live-Gesang und mitreißender Musik präsentieren die Freilichtbühnen-Spielerinnen und -Spieler Titel aus ihrem Repertoire – wie „Die Addams Family“, „Der kleine Horrorladen“ und „Shrek“ – und dazu viele weitere bekannten Stücke aus „The Greatest Showman“, „Tanz der Vampire“, „Matilda“, „Hairspray“, „We will rock you“ und vielen mehr. Die ausgewählten Songs erzählen vom Träumen, von Veränderungen, von Vielfalt, und vom Mut für sich selbst einzutreten – ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, das ganz dem Publikum gewidmet ist. Denn mit jeder der Vorstellungen möchte sich die Naturbühne bei all denen bedanken, die in dieser ungewöhnlichen Zeit, gemeinsam mit den Darstellenden, in einige der schönsten Musicals aller Zeiten entfliehen wollen.

Aufführungstermine: 4. / 10. / 11. September um 20 Uhr an der Naturbühne Hohensyburg.

Tickets: Karten müssen vorab erworben werden unter https://naturbuehne.de/tickets/

Dauer: ca. 1 Std. 45 Minuten

Einlass: immer eine Stunde vor Vorstellungsbeginn, eine frühe Anreise wird empfohlen

Hygienekonzept: