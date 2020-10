Unter dem Titel „Dynamite“ finden jeden Monat kurzfristig geplante Veranstaltungen statt. Damit gibt das Schauspiel spontanen Ideen für ungewöhnliche Abende, Shows, Talks oder ganz neue Formate Raum. „Dynamite“-Abende können alle erfinden: alle im Ensemble, die Regie-Assistenz, die Dramaturgen und Kollegen am Theater.



Die neue Reihe startete mit "Wasweißichwas“ (am 14.10.) : Drei Schauspieler stellten einander Fragen, auf die es keine Antworten gab, sondern nur wieder neue Fragen. Dabei lernte das Publikum sie und auch sich besser kennen, kam auf die abwegigsten Dinge, über die alle so noch nie nachgedacht hatten. Die erste Regiearbeit von Anna Tenti in Dortmund bot die Gelegenheit, die drei Schauspieler Ekkehard Freye, Nika Miskovic und Mervan Ürkmez besser kennen zu lernen.

Einen Tag später rief Ensemblemitglied Valentina Schüler eine Late-Night-Show für Dortmund ins Leben. Bei „Talk mit Tina“ geht es um Privates, Theatrales, Politisches, mit Musik-Acts, Live-Gästen, sowie Specials. Diese Ausgabe stand unter dem Motto „Verantwortung ist sexy“. Mit ihren Gästen und dem Publikum begab sich Tina auf die Suche nach dem Theater und der Gesellschaft der Zukunft. Was bedeutet es, nachhaltig zu leben – als Privatperson, Künstler und Institution? Und was hält uns davon ab, verantwortungsvoll mit Ressourcen umzugehen? Zu Gast waren Nicola Gördes, die als Kostümassistentin am Theater und auch freiberuflich als Künstlerin arbeitet, sowie Carola Bühn, die Künstlerische Betriebsdirektorin des Schauspiels. Die Veranstaltungen fanden im Schauspielhaus on stage statt.