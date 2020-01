Die SPD-Ratsfraktion hat das Team der [U25] Dortmund – Online-Suizidberatung besucht und sich vor Ort über die Arbeit der Institution informiert. Die Beratungsstelle bietet anonym und online eine kostenlose Mailberatung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in akuten Lebenskrisen an. Die Beratung erfolgt durch Gleichaltrige, die gezielt auf ihre besonderen Aufgaben vorbereitet werden. Friedhelm Sohn, Vorsitzender des Ausschusses Kinder, Jugend und Familie und Martin Grohmann, kinder- und jugendpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion waren beeindruckt: „Der ehrenamtliche Einsatz der jungen Erwachsenen ist bemerkenswert und wird aus unserer Sicht dazu beitragen, jungen Menschen einen Ausweg aus Suizid-Gedanken aufzuzeigen. Wir werden uns in der zuständigen Fachfraktion damit befassen, wie wir diese wichtige Arbeit zukünftig weiter unterstützen können“.