In Zeiten von Coronaschutzmaßnahmen wird das "digitale Miteinander" verstärkt genutzt. So sind am ersten Dezember gleich mehrere digitale Adventskalender gestartet. Kirche, Borsigplatz, Kinder- und Jugendtheater sowie das Musikfestival Klangvokal bieten bis zum Heiligabend tägliche Überraschungen hinter den "Türchen".

von Holger Schmälzger

"Kein Theater – gibt’s nicht!", sagt sich das Kinder- und Jugendtheater. Wenn das kleine und große Publikum nicht kommen kann, mit dem zauberhaften Adventskalender kommt das KJT einfach nach Hause – und überall hin. Es ist jede Menge Zauberei dabei! Schaut einfach bei den sozialen Medien des KJT vorbei (www.facebook.com/kjtdortmund und www.instagram.com/kjtdortmund).

Evangelische Kirche



Auch Kirchengemeinden bieten digitale Adventskalender an. Unterschiedlich wie herkömmliche Kalender sind auch die digitalen. Sie enthalten kleine Filme, Musik, geistliche Impulse, Geschichten, Anleitungen zum Basteln oder Spielideen. Wer Lust hat, sich überraschen zu lassen, wird darin digitale Geschenke finden, die Freude machen.

Lünen: Tag-genauer Zugang über jutta.timpe@kirchengemeinde-luenen.de oder https://youtu.be/TS22KynXxOI

Eving/Brechten: www.ökumene-eving.de

‚Marie feiert mit Paul‘: padlet.com/katrinchristensen/qbmuqesf3b4d84y6.

Berghofen: www.ev-kirche-berghofen.de

Lydia: Zugang über adventskalender@lydia-do.de

Borsigplatz



Der beliebte „Adventskalender Borsigplatz“ wird 2020 digital und zu einer märchenhaften Erlebnisreise mit 24 wunderschönen, gelesenen Weihnachts- und Adventsgeschichten. 24 Tage, 24 wunderschöne und interessante Geschichten, live erzählt von 24 bekannten, berühmten oder beliebten Personen aus dem Quartier, der Nordstadt und weit darüber hinaus. Jeden Abend um 18.30 Uhr wird ein Video veröffentlicht, das dann auch dauerhaft online zu sehen ist (auf der Facebook Seite des Quartiersmanagement Nordstadt sowie auf www.echt-nordstadt.de).

Klangvokal



Im Advent öffnen das Klangvokal Musikfestival Dortmund und das Vokalmusikzentrum NRW jeden Tag ein Türchen auf Facebook. Pandemiebedingt können Proben und Konzerte bis auf weiteres nicht stattfinden. Um dennoch musikalische Weihnachtsfreuden zu teilen, startet der digitale Adventskalender. Seit 1. Dezember öffnet sich täglich um 19 Uhr auf den Facebook-Seiten beider Einrichtungen ein Türchen und ein musikalischer Beitrag wird präsentiert. Entstanden sind sie in enger Kooperation mit dem Theater Dortmund, der Chorakademie Dortmund, dem Chorverband NRW, dem Jazzclub domicil und vielen anderen, die das Projekt unterstützen. Die Palette der Beiträge reicht dabei vom traditionellen Chorgesang und Jazz-Improvisationen über Popmusik aus dem heimischen Wohnzimmer bis hin zu Operngesang und ganzen Konzerten. Das breite Spektrum soll dabei einen Blick auf die Vielfalt des Gesangs in Dortmund lenken.