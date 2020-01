Ein „Führerschein“ für Geschwister

Wenn ein Baby unterwegs ist, ist das auch für die zukünftigen Geschwister eine aufregende Zeit. Das Ev. Bildungswerk lädt deshalb in Kooperation mit der IKK classic am Dienstag, den 11.02.2020 ab 15:00 Uhr zum "Geschwisterführerschein“ ein.

Die teilnehmenden Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren können sich an diesem Nachmittag spielerisch mit der neuen Rolle der großen Schwester oder des großen Bruders beschäftigen. Sie lernen etwas über den Umgang mit einem Neugeborenen und können mit einer Babypuppe ganz praktisch das Wickeln, Anziehen und Füttern üben. Außerdem wird ein Geschenk für das Baby gebastelt. Zum Abschluss erhalten alle teilnehmenden Kinder den „Geschwisterführerschein“.

Das Angebot findet von 15.00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr im Ev. Bildungswerk, Schwanenwall 34, statt. Eltern sind ebenfalls herzlich willkommen.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine Anmeldung ist erforderlich:

Ev. Bildungswerk, Familienbildung

Tel. 0231 8494-404

www.familienbildung-do.de.