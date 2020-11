Der Winter steht vor der Tür und das Leben verlagert sich wieder in geschlossene Räume. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, kommt daher zu den bekannten AHA-Regeln "Lüften" hinzu.



Wie gelüftet werden sollte, weiß Dr. Wolfgang Reuter, Gesundheitsexperte der DKV. Aktuellen Erkenntnissen zufolge sind Aerosole ein möglicher Übertragungsweg des Coronavirus. Es sind feinste Partikel, die Menschen beim Sprechen, Husten oder Atmen ausstoßen.

„Aerosole können bis zu mehreren Stunden in der Luft bleiben. So sorgen sie besonders in geschlossenen Räumen für ein erhöhtes Infektionsrisiko, wenn sich mehrere Menschen darin aufhalten“, erläutert Dr. Wolfgang Reuter. Frische Luft von draußen vermindert die Konzentration. Daher kann Lüften die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung des Coronavirus senken. Effektiv gelingt der Luftaustausch durch Querlüften: Gegenüberliegende Fenster und Türen öffnen, sodass ein Durchzug entsteht. Stoßlüften ist die zweitbeste Alternative. Dazu möglichst alle Fenster für einige Minuten weit öffnen. „Wie lange gelüftet werden sollte, hängt von der Größe der Räume und der Anzahl der Menschen in der Wohnung ab – zehn bis 15 Minuten sind ein guter Richtwert“, rät Reuter. Je größer der Temperaturunterschied, desto schneller findet ein Luftaustausch statt. Oft ist es schwierig einzuschätzen, wann wieder Zeit zum Lüften ist. „Helfen können hierbei CO2-Ampeln. Die Geräte messen die CO2-Konzentration in der Luft, die als Anhaltspunkt für den richtigen Zeitpunkt zum Lüften dienen kann“, erklärt Reuter. Lüftungsanlagen seien nur sinnvoll, wenn sie mit einem virenabscheidenden Filter ausgestattet sind.