In Sachen „Coronavirus“ gibt die Stadt für Dortmund folgendes Update: An positiven Testergebnissen liegen unverändert nur die vier am Samstag bereits veröffentlichten Tests vor. Alle anderen Testergebnisse waren negativ. Seit Samstag gibt es keine neuen bestätigten Corona-Fälle in Dortmund.

Ausgelastet ist die zentrale Stelle zur „Corona-Testung" im Gesundheitsamt. Am Montag wurden dort 78 Tests durchgeführt. Am Vormittag waren es 31 Abstriche: Hierbei handelt es sich um Tests aus dem Umfeld der Kontaktpersonen der vier bestätigten, mit dem Corona-Virus Infizierten, sowie um Dortmunder, die Kontakte zu Erkrankten außerhalb von Dortmund hatten. Am Nachmittag kamen 47 weitere Abstriche hinzu.

Neue Regeln für Veranstaltungen aufstellen

Mit den Ergebnissen wird Dienstagnachachmittag gerechnet. Das Gesundheitsamt wird das Ergebnis mitteilen, bittet aber um Verständnis, dass es gegebenenfalls nicht möglich sein wird, aufgrund der vielen, parallel anfallenden Aufgaben, allen Getesteten sofort ihr Testergebnis mitzuteilen. Die Betroffenen werden schnellstmöglich per Email informiert werden.

In Bezug auf die notwendige Regelung zur Durchführung oder Absage von Veranstaltungen gibt es noch kein Ergebnis, da die Verantwortlichen diese zurzeit erarbeiten. Wenn es eine Entscheidung über das weitere Vorgehen gibt, wird die Stadt Dortmund diese veröffentlichen.

Für Fragen sowie eine Anmeldung zum Test ist die „Corona-Hotline" der Stadt unter Telefon 50-13150 von 7 bis 18 Uhr erreichbar.