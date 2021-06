Ein Modellvorhaben zur Durchführung von Lolli-Tests in Kitas startet am 7. Juni für 12 Wochen- wenn genügend Tests verfügbar sind.



„Wir möchten analog zu den Pool-Testungen in den Grund- und Förderschulen in einem Modellvorhaben Lolli-Tests baldmöglichst auch in Kitas einsetzen. Dabei geht es uns darum, frühestmöglich Infektionen zu erkennen und so die Infektionsketten gar nicht erst entstehen zu lassen. Die kinderleichten Lolli-Tests könnten eine Brücke darstellen, bis das Jugendministerium sein Testverfahren überarbeitet hat. Starten wird das Modell zunächst in 26 Kitas“, erläutert Jugenddezernentin Daniela Schneckenburger. Ziel ist es, auch die frühkindliche Bildung mit höchstmöglichem Infektionsschutz zu ermöglichen. Dafür soll an den ausgewählten Kindertageseinrichtungen die Teststrategie des Landes um PCR-Pooltestungen ergänzt werden.

Für Kinder geeignet



PCR-Testverfahren weisen im Vergleich zu Antigen-Schnelltests insbesondere zu Beginn einer Infektion eine deutlich höhere Sensitivität auf. Der PCR-Pooltest mit Lolli-Tests ist für jüngere Kinder sehr gut geeignet.

Ausgewählt wurden 26 Einrichtungen, die mehrfach von Infektionen und (Gruppen)-Schließungen betroffen waren. Die Einrichtungen verteilen sich über das gesamte Dortmunder Stadtgebiet und über die Trägerlandschaft der Kindertageseinrichtungen.

Exakteres Bild



Die kommunale Ergänzung der landesseitigen Teststrategie durch die Lolli-Tests ermöglicht eine verlässliche Aussage zum Infektionsgeschehen. Die aussagekräftigere PCR-Methode gibt ein exakteres Bild über die Infektionen in den ausgewählten Kitas und lässt eine verlässlichere Einschätzung zur Dunkelziffer zu.

Die 26 Einrichtungen sind: