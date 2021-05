Eine Inzidenz von voraussichtlich 53,4 und 69 weitere positive Testergebnisse sowie 2 weitere Todesfälle meldete heute das Gesundheitsamt. Am Freitag will die Stadt das mobile Impfen im Stadtbezirk Mengede starten für Anwohner bestimmter Straßen in Nette, Westerfilde und Bodelschwingh. 2.000 Einmal-Impfdosen sind dafür vorgesehen.

Das Coronavirus-Update: Heute sind in Dortmund 69 positive Testergebnisse hinzugekommen. Von diesen Neuinfektionen sind 28 Infektionsfälle 13 Familien zuzuordnen. Zurzeit befinden sich 1326 Dortmunder in Quarantäne. Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 27.635 positive Tests vor. 26.454 Menschen gelten als genesen. Aktuell sind 802 Infektionen mit dem Virus bekannt. Mit den heutigen Zahlen wird die Inzidenz 53,4 betragen. Der tatsächliche Wert des RKI wird erst ab 0 Uhr abrufbar sein.

71 Corona-Kranke in Kliniken

Zurzeit werden in Dortmund 71 Corona-Patienten stationär behandelt, darunter 24 intensivmedizinisch, davon wiederum 16 mit Beatmung. Bedauerlicherweise kommen zwei weitere Todesfälle hinzu. Bei den Verstorbenen handelt es sich um einen 72-jährigen und einen 43-jährigen Mann. Beide sind ursächlich an COVID-19 verstorben. In Dortmund starben bislang 263 Menschen ursächlich an Covid-19, weitere 116 mit SARS-CoV-2 infizierte Patient*innen starben aufgrund anderer Ursachen.

5.437 Virusvarianten

Bis jetzt sind insgesamt in Dortmund 5.437 Infektionsfälle mit Virusvarianten nachgewiesen, davon 5.425 mit britischer Variante (B.1.1.7), 9 Fälle mit südafrikanischer Variante (B.1.351) und 3 Fälle mit brasilianischer Variante (B.1.1.28.1 – P.1). Dies ist keine Teilmenge der tagesaktuellen Neuinfektionen, sondern eine Teilmenge der gesamten Infektionsfälle.

Trotz aktuell sinkender Inzidenz breiten sich die ansteckenderen Virusvarianten weiter aus. Daher lautet der Appell an die Dortmunder weiterhin: Halten Sie die Hygieneregeln konsequent ein! Lassen Sie sich auf jeden Fall bei Auftreten von Symptomen testen und meiden Sie nicht notwendige Kontakte.

Freitag wird mobil geimpft

Impfungen für Menschen in Sozialräumen mit erhöhtem Infektionsrisiko starten am Freitag für Bodelschwingh, Westerfilde und Nette: Im Rahmen des neuen Coronaschutzimpfungs-Angebotes für Menschen, die in Sozialräumen mit erhöhtem Infektionsrisiko leben, beginnen die Impfungen am kommenden Wochenende. Die Stadt macht den Menschen, die im Bereich Bodelschwingh, Westerfilde und Nette leben, von Freitag 28., bis Sonntag, 30. Mai, ein Impfangebot. Mobile Impfteams werden die Impfungen vor Ort durchführen.

Bewohner von drei Stadtviertteln

Die Verwaltung hat vier Sozialräume identifiziert, die dieses Kriterium erfüllen. Diese befinden sich in den Stadtbezirken Mengede, Innenstadt-Nord, Lütgendortmund und Eving. Jetzt starten die Impfungen zunächst in den Sozialräumen Bodelschwingh, Westerfilde und Nette im Stadtbezirk Mengede. Insgesamt sind 2.000 Impfdosen für den Sozialraum vorgesehen, die an am Wochenende in der Sporthalle des Heinrich-Heine-Gymnasiums, Dörwerstraße 34, verimpft werden. Die Zeiten sind: Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 8 bis 13 und von 14 bis 19 Uhr.

Berechtigte müssen sich ausweisen

Impfberechtigt sind alle Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet und im definierten Sozialraum (siehe folgende Straßenliste) ihren Hauptwohnsitz haben. Als Nachweise dafür gelten der Personalausweis oder die Meldebestätigung. Die Impfberechtigten werden gebeten soweit erforderlich zur Impfung einen Dolmetscherin mitzubringen und sich im Falle einer Mobilitätsbeeinträchtigung von einem Begleiter unterstützen zu lassen.

Zur Vereinfachung des Ablaufs vor Ort können die Impfberechtigten die bereits ausgefüllten Unterlagen zur Impfung mitbringen. Diese sind vorab im Internet abrufbar unter: https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Vektorimpfstoff-Tab.html

Menschen, die nicht im definierten Sozialraum leben, können im Rahmen dieser Aktion keine Impfung erhalten. Impfungen können nur in dem Umfang durchgeführt werden, in dem das Land NRW Impfstoff zur Verfügung stellt. Mit Erlass vom 13. Mai hat das Land NRW der Stadt Dortmund 4.555 Impfdosen des Herstellers Johnson&Johnson zur Verfügung gestellt für Impfungen in Stadtteilen und Sozialräumen mit einem deutlich erhöhten Risiko einer Infektion zum Einsatz kommen sollen.

Über den weiteren Ablauf des mobilen Impfangebotes in den noch ausstehenden drei Stadtbezirken informier die Stadtverwaltung, wenn die Details jeweils feststehen.

Zum Sozialraum gehören folgende Straßen :

ADELHARTWEG

AM ALTEN GARTEN

AM BRAUCKACKER

AM FELDBRAND

AM KIRCHENFELD

AM SCHLOSSPARK

AMMERBAUMWEG

AUF DEM HEIKEN

AUF DEM KELLERKAMP

AUF DEM

SCHLOSSACKER

AUF DEM WODEACKER

BERMESDICKERSTRAßE

BIEHLEWEG

BODELSCHWINGHER

BERG

BODELSCHWINGHER

DORFPLATZ

BODELSCHWINGHER

STRAßE

BOSCHKAMP

BRIETENSTRAßE

BRINKMANNSTRAßE

BRÖGERSTRAßE

BRÜGGENSTÜCK

BUSCHSTRAßE

BUTZSTRAßE

CASTROP-RAUXEL-WEG

DACHSTRAßE

DEININGHAUSER

STRAßE

DENICKESTRAßE

DONARSTRAßE

DORHOFWEG

DORTUSTRAßE

DÖRWERSTRAßE

EGGE WIEDE

ELBERSKAMP

ELSENBECK

ENGELKESTRAßE

ERDELHOFSTRAßE

ERDMANNSTRAßE

EUGEN-RICHTERSTRAßE

FERNSTRAße

FILDEWEG

FREIGRAFENWEG

GERLACHWEG

GEROKSTRAßE

GESENHOFSTRAßE

GÖLLENKAMP

GROLLMANNSWEG

HABERKAMPS VÖHDE

HABERLANDSTRAßE

HASENKAMP

HERMERICHWEG

HERPERSBUSCH

HOETEWEG

HÖRDEMANNSHOF

IHLANDEN

IM ODEMSLOH

IM ORDE

JÖHEWEG

KAFFSACKWEG

KARL-SCHURZ-STRAßE

KATTENSTERT

KIEPEWEG

KIRCHENKAMP

KÖSTERSTRAßE

KRANENBUSCH

KRÄUTERGARTEN

KRILLEWEG

KÜKENHÖHLERWEG

KÜPERWEG

LANDESSTRAßE L654 teilweise

LEGIENSTRAßE

LEHMACKER

LESSENSTRAßE

MASTBRUCH

MENGEDER STRAßE

MERGELKUHLE

MOOSKAMP

MOSSELDE

NACKHOFWEG

NEUMARKSTRAßE

NIEDERNETTERSTRAßE

OBERNETTER STRAßE

PARKSTRAßE

PAUL-FLEMING-STRAßE

PAUL-GERHARDTSTRAßE

PETZOLDWEG

QUAKMANNSWEG

RAPPÄUSWEG

RAULFSKAMP

REINBACHWEG

RICHTERSTRAßE

RINGSTRAßE

RISTWEG

RITSARTWEG

ROGGENKAMP

ROHDESDIEK

RUDOLFSTRAßE

SCHLOßSTRAßE

SCHLOßWESTHUSENER-STRAßE

SPECKESTRAßE

STILKINGWEG

STORCHSTRAßE

TÖNNISWEG

TÖPKENWEG

VÖLKMANNSWEG

VOSSLOH

WACHTELOH

WALTER-SCHÜCKINGSTRAßE

WATERLOOSTRAßE

WATTENSCHEIDSKAMP

WECKHERLINWEG

WEHRLING

WENEMARSTRAßE

WERKLOH

WESTERFILDER STRAßE

WESTHEIDE

WIEMERSTRAßE

WIEPRECHTSTRAßE

WODANSTRAßE

ZUM HALLENBAD

ZUM LUFTSCHACHT

ZUR HUNNENBOKE

