Die neue Corona-Teststelle Bornstraße des Gesundheitsamtes an der Bornstraße 181 steht vor ihrem ersten Einsatz. In den Räumen eines ehemaligen Autohauses wird das neue Angebot zur Testung starten. Testbeginn ist Montag (7.12.)



Die Teams der Reinoldus Rettungsdienst gGmbH werden die Testungen montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr durchführen. Das neue Angebot wird ab sofort die bisherige Teststelle der Stadt Dortmund am Klinikum Nord ersetzen.

Walk- oder Drive-in



Ziel ist es, auch bei schlechten Witterungsbedingungen ein gut funktionierendes Angebot anzubieten. Neben dem sog. Walk-in-Bereich, der auf dem üblichem Wege zu erreichen ist, wird es dort auch einen so genannten Drive-in-Bereich geben.

Beide Bereiche der Teststelle sind für Personen ohne Krankheitssymptome gedacht, die auf Veranlassung des Gesundheitsamtes getestet werden sollen. Das sind zum Beispiel enge Kontaktpersonen oder Personen, die von der Corona-Warn-App die Meldung „erhöhtes Infektionsrisiko" erhalten haben.