An der LWL-Klinik Dortmund haben 25 Azubis ihre dreijährige Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau begonnen. Den theoretischen Unterricht bekommen sie an der Dortmunder LWL-Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe.

Ihre Praktika machen die Auszubildenden sowohl in der LWL-Psychiatrie als auch in somatischen Krankenhäusern, in Altenpflegeeinrichtungen und bei Ambulanten Pflegediensten in der Umgebung.

Zwei Ausbildungsgruppen pro Jahr

Um dem Pflegekräftemangel etwas entgegenzusetzten, starten an der LWL-Klinik Dortmund zwei Gruppen pro Jahr. Für die Ausbildung ab Februar kann man sich also jetzt schon bewerben (Bewerbungsportal im Internet).