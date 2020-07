In diesem Sommer laufen die Ferien vieler Kinder anders ab als geplant. Die Kinder- und Jugendförderung hat daher mit dem Fachbereich Schule und vielen Partnern das Ferienprogramm um wöchentliche Betreuungsangebote erweitert: Bei diesem FerienSpecial sind noch Plätze frei.



Auswählen können Ferienkinder zwischen folgenden Angeboten beim Bildungssommer: Schulen öffnen in den Ferien ihre Türen. In Kleingruppen nehmen Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 15 Uhr an einem abwechslungsreichen Angebot aus Lernförder- und Freizeitaktivitäten teil und werden in der Zeit von erfahrenen Kräften betreut. Ein Fokus liegt auf dem Übergang von der Grundschule auf die weiterführende Schule, so dass die neuen Fünftklässler bereits vor Schulbeginn die neue Schule und ältere Mitschüler kennen lernen können - und so mit viel Motivation in das neue Schuljahr starten.

Theater- und Mädchensommer



In Kooperation mit der TU Dortmund wird durch Studierende Mathe, Deutsch und Sachunterricht unterhaltsam vermittelt. Das Programm wird vom StadtSportBund, Theater, Künstlern und Museen unterstützt, so dass Kinder auch kreative und sportliche Aktivitäten ausprobieren können. Angebote werden vom Jugendamt, dem Fachbereich Schule in der Anne-Frank-Gesamtschule, im Heisenberg-Gymnasium sowie im Reinoldus- und-Schiller-Gymnasium und der Wilhelm-Busch-Realschule organisiert.

Ein besonderes Projekt ist der Theatersommer, der in Kooperation mit dem Schauspielhaus und dem Kinder- und Jugendtheater sowie dem Stadtgymnasium und dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium angeboten wird. In kleinen Gruppen nehmen Kinder und Jugendliche eine Woche lang an Theaterworkshops teil und werfen dabei einen Blick hinter die Kulissen, entwickeln eine Science Fiction-Idee von Dortmund oder kreieren ein eigenes Straßentheater. Neben den Workshops gibt es in den Projektwochen Kreativangebote.

Neu ist auch der Mädchensommer, der mit der Pfadfinderinnenschaft St. Georg und dem PSG Mädchen- und Frauentreff Kratzbürste am Westpark im Heinrich-Schmitz-Bildungszentrum für Acht- bis Zwölfjährige in Kleingruppen angeboten wird. Näheres über das Abenteuer- und Bildungsprogramm mit Sport für Mädchen unter Tel: 149313.