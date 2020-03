Der TSC Eintracht Dortmund stellt aufgrund des Coronavirus seinen kompletten Sportbetrieb bis zum 19. April ein. "Als Sportverein tragen wir eine große gesellschaftliche Verantwortung - für unsere Mitglieder, für unsere Mitarbeiter, für unsere zahlreichen Ehrenamtlichen und Partner sowie für unser gesamtes Umfeld in dem wir auf vielfältige Art und Weise wirken", begründet dies die Vereinsführung.



Bei den häufigen und täglichen Kontakten während der Vereinsangebote werden Ansteckungen begünstigt. Insbesondere vom Coronavirus Infizierte ohne jegliche Symptome könnten das Virus schnell und unbemerkt an andere übertragen.

Zur Verlangsamung der Verbreitung des Coronavirus komme es daher auf jeden Einzelnen an und eben auch auf die große Solidargemeinschaft TSC Eintracht Dortmund.



Herausforderung



Vorstand und Präsidium haben daher beschlossen, den Sportbetrieb bis auf weiteres komplett einzustellen. "Wir sind eine starke Eintracht, die auch diese Herausforderung meistern wird", heißt es abschließend in einer Erklärung.