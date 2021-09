Am 4. September fand die gemeinsame Aktion „Ein Teil mehr“ aller neun Lions-Clubs sowie der jüngeren Mitglieder des Leo-Clubs in Dortmund statt, bei der haltbare Lebensmittel und Sachspenden für bedürftige Menschen gesammelt wurden.

Die momentane Corona-Situation hat deutliche Auswirkungen für gemeinnützige Organisationen. So ist der Kreis der Berechtigten für einen Tafelausweis stark gestiegen, während Spenden von Märkten und Gastronomiebetrieben Lockdown-bedingt ausblieben. Bereits im Dezember 2020 hat daher der Lions-Club Dortmund-Hanse e. V. die Tafel mit der Aktion „Ein Teil mehr“ unterstützt. Sach- und auch Geld-Spenden für über 10.000€ kamen zusammen. Diese wurden in den darauf folgenden Tagen und Wochen von der Dortmunder Tafel an bedürftige Kinder in der Stadt verteilt. Auch andere Clubs, wie zum Beispiel der Club Fluxa und auch der Jugend-Club Leos Florian, hatten ähnlich erfolgreiche Aktionen.

Zusammenschluss aller Clubs



An diese Erfolge haben alle Dortmunder Lions Clubs nun angeknüpft und sich für eine gemeinsame Aktion zusammengeschlossen. Am 4. September 2021 warben alle neun Clubs sowie der Leo-Club gemeinsam mit der Aktion „Ein Teil mehr“ dafür, dass Kunden ein Produkt mehr kaufen als sie benötigen, um dieses zu spenden.

Sach- und Geldspenden

Die Güter gehen in vollem Umfang an die Tafeln und Schutzeinrichtungen wie die Mitternachtsmission, die Mädchen-Schutzstelle und die Frauenhäuser etc. in Dortmund. Damit die Sachspenden zielgerichtet eingesetzt werden, erhielten Kunden einen Handzettel mit dringend benötigten Waren. Darunter fallen Kinderzahnbürsten und Zahnpasta, Duschgel und Kinder-Schampoo sowie Windeln und haltbare Lebensmittel wie Konserven, Kakaopulver und Nüsse. Auch Geldspenden konnten bei den Lions am Eingang abgegeben werden.

Hintergründe zur Lions Organisation

Die Verbesserung des Gemeinwesens und die Unterstützung von Menschen in sozialer Notlage ist der Grundgedanke von Lions International. Die Organisation, die 1917 in Chicago gegründet wurde, setzt dabei auf die Regionalität ihrer Clubs. So befinden sich inzwischen in über 200 Ländern Lions-Clubs, die ortsansässige Einrichtungen unterstützen und gemeinsam mit Partnern ehrenamtlich Projekte zur Stärkung des Gemeinwesens entwickeln. 1954 begann auch in Dortmund die Lions-Geschichte mit der Gründung des ersten Clubs. Mittlerweile sind es rund 380 Mitglieder in Dortmund, die sich auf neun Clubs verteilen. Dabei setzt jeder Club seine eigenen Schwerpunkte, je nach Notlage in seinem Umfeld. Besonders häufig stehen Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen sowie deren Bildung und Integration im Fokus. Aber auch Frauen und Mütter in Not sowie die Situation von Wohnungslosen und Hilfen für psychisch Erkrankte nehmen einen hohen Stellenwert bei den Lions ein.