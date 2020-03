Star Wars-Universum im Zoo Dortmund

Der Förderverein Kinder und Zoo Dortmund e. V. mit Sitz in der Innenstadt-Ost erhielt Unterstützung

Am 1. März 2020 stand der Dortmunder Zoo unter dem Motto: „Möge die Macht mit dir sein“. „Die Tiere im Star Wars-Universum“ Darth Vader & Co. haben wieder einmal einen Abstecher in den Zoo Dortmund gemacht. Die Organisation übernahm der Star Wars-Fantreff „Krayt-Riders“.

Verschiedene Tiere aus den Star Wars-Filmen und -Serien wurden in selbst gebauten Modelllandschaften im Regenwaldhaus ausgestellt. Die Besucherinnen und Besucher konnten an vielen Aktionen teilnehmen. Mitglieder des Fanclubs zeigten sich in originalgetreuen Kostümen. Mutige konnten sich mit Darth Vader fotografieren lassen.

Die „Krayt-Riders“ unterstützen den Förderverein Kinder und Zoo Dortmund e.V.

Der Förderverein Kinder und Zoo e. V. setzt sich für die Erhaltung des Dortmunder Zoos als günstiges Nahausflugziel der Stadt Dortmund ein. Außerdem soll der Zoo kinderfreundlicher gestaltet werden, um das Interesse von Kindern an Tieren und Naturerhaltung zu steigern.

Aktuelles Projekt: Ein neues Brillenbärgehege – Moritz möchte renovieren

Moritz ist derzeit der einzige Brillenbär in Dortmund. Das soll sich aber bald ändern. Der Bärenmann soll eine Gefährtin bekommen. Dafür muss aber erst die in die Jahre gekommene Anlage um das Dreifache vergrößert werden.

Um dem Brillenbären Moritz ein neues Zuhause zu verschaffen, muss der Förderverein insgesamt etwa 400.000 Euro sammeln. Ein Teil der Summe steht bereits zur Verfügung, sodass in diesem Jahr mit dem Umbau begonnen werden kann.