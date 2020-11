Warum eine Ausbildung in der Industrie genau die richtige Wahl ist, haben 26 Auszubildende aus sechs Unternehmen in selbstgedrehten Videos anschaulich dargestellt. Mit über 2.100 „Likes“ wurden die Videos innerhalb von 30 Tagen bewertet. Auf www.industryatwork.de sind alle Videos weiterhin zu sehen. Die meisten Stimmen bekamen die Beiträge der Azubi-Teams der Dula-Werke Dustmann & Co. GmbH und der KHS GmbH aus Dortmund sowie die TSR Recycling GmbH & Co. KG aus Lünen. Sie werden dafür von der Industrie- IHK zu Dortmund ausgezeichnet.