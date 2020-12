Die Initiative „Gast-Haus statt Bank“ engagiert sich seit 25 Jahren für Wohnungslose. Mehr als 120.000 Essen gibt sie jährlich an die Tag für Tag 200 bis 300 Gäste aus. Rund 9.000 Behandlungen führen die ebenfalls ehrenamtlich für die Initiative tätigen Ärzte pro Jahr durch. Über 250 Helfer packen tatkräftig mit an.

„Das sind eindrucksvolle Zahlen, die erahnen lassen, welch gewaltige logistische Leistung und welch immense Administration hinter dem Einsatz steckt“, sagt Dsw21-Arbeitsdirektor Harald Kraus. „Deshalb unterstützen wir und Dokom21 diesmal sehr gerne mit IT-Equipment.“

Kontinuierliche Unterstützung



Die Unternehmen der 21-Gruppe betrachten die Unterstützung von „Gast-Haus statt Bank“ als kontinuierliche Aufgabe. Erst kürzlich hat das kommunale Wohnungsunternehmen Dogewo 21 eine Geldspende in Höhe von 2.500 Euro übergeben. Dsw21 hat im Laufe des Jahres schon einmal 1.000 Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung gestellt. Zudem haben die Mitarbeiter warme Kleidung für den Winter gesammelt. Die Jury der Förderaktion #dortMut hat dem „Gast-Haus“ zudem einen Spendenbetrag in Höhe von 3.000 Euro zuerkannt. Nicht zuletzt sind auch einige Beschäftigte der 21-Gruppe in ihrer Freizeit ehrenamtlich für das „Gast-Haus“ im Einsatz.