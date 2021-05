Bei einem Unfall am Pfingstmontag (25.5.) wurde ein Radfahrer auf der Kemminghauser Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 61-jährige Radfahrer aus Lüdinghausen gegen 10 Uhr den Radweg auf der Kemminghauser Straße in östliche Richtung. Im Einmündungsbereich des Zwergwegs kollidierte der vorfahrtsberechtigte Radfahrer mit dem Auto eines 71-jährigen Dortmunders. Der Autofahrer befuhr zuvor den Zwergweg in nördliche Richtung. Der 61-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.