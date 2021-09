Am Sonntag, 3. Oktober, will die Scharnhorster Franziskus-Gemeinde ihr Franziskusfest feiern.

Auftakt ist mit dem Festgottesdienst um 11 Uhr, vorbereitet vom Liturgischen Arbeitskreis. Unter dem Motto „Laudato si“ soll er bei schönem Wetter draußen gefeiert werden. Um 15 Uhr lädt der Gemeindeausschuss dann zu Kaffee und Kuchen ein. In entspannter Atmosphäre will man den Nachmittag miteinander verbringen. Dazu gibt es von den Kindern des Franziskus-Kindergartens eine Ausstellung mit selbst gemalten Bilder zu Franziskus und seinem Leben.

Benedicat zum Abschluss

Ausklang ist um 17 Uhr auf dem Kirchenplatz mit dem besonderen Gottesdienst am Sonntagabend: „Benedicat - gesegnete Zeit“. Das Thema des Segensgottesdienstes des Pastoralen Raumes Dortmund-Nordost lautet „Wenn du in Not bist - komm!“. So steht es auch auf dem Sockel der Franziskus-Statue.