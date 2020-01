Eine weitere schöne Auszeichnung in seiner langen Laufbahn wurde „Altmeister“ Siegfried Böttger vom Schachverein Rochade Eving zuteil. Er erhielt einen Ehrenbrief des Schachbundes NRW für seine 60-jährige Mitgliedschaft.

Wer der Schachgöttin Caissa so verfallen ist wie Siegfried Böttger, hat in seinem Schachleben viele interessante Partien gespielt. Zu seinen größten Erfolgen zählen die beiden Remis im Simultan-Schach gegen die ehemaligen sowjetischen Weltmeister Botwinnik und Petrosjan.

Dass Schach jung hält, beweist der 90-Jährige nicht nur bei den Vereinsturnieren sondern auch bei seinen Einsätzen in der zweiten Mannschaft des Vereins, in der er auch noch aktiv und mit Erfolg spielt. Am Rochade-Trainingstag nimmt er noch regelmäßig teil und Böttger ist für viele junge Spieler immer noch ein großes Vorbild.

 Schachbegeisterte sind bei Rochade Eving stets willkommen. Spielabend ist mittwochs ab 17.30 Uhr für Jugendliche und ab 18 Uhr für die Erwachsenen im Heisenberg-Gymnasium, Preußische Str. 225. Weitere Infos erteilt Vereinsvorsitzender Werner Regber, Tel. 0231/256365.