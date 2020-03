"Was lange währt...", freut sich der Vorstand der SG Phönix Eving am Grävingholz.

Die alte Flutlichtanlage, einst noch mit Material von der Zeche Minister Stein gebaut, hatte bereits so einige Schwachstellen. Es gab kaum Ersatzteile und sie produzierte eine große Menge Stromkosten, schon allein durch die lange Aufwärmzeit. Der Umbaus auf ein LED-Flutlicht durch die Firma LEDKon ermöglicht es dem Verein nun, Energiekosten zu sparen - was zudem auch umweltfreundlich ist.

Die lange Aufwärmzeit gehört nun der Vergangenheit an und der Platz ist mit Einschalten der Anlage sofort taghell erleuchtet. Zudem lässt sich das Licht auch mittels einer eigenen App dimmen und weitere 50 bis 80 % an Energie sparen. Die App ermöglicht außerdem das Anlegen von individuellen Konfigurationen, die per Fingerdruck ausgewählt werden können. So kann beispielsweise eine Voreinstellung für den Trainingsbetrieb hinterlegt werden, die nur die Hälfte der LED-Fluter bei einer Dimmung von 50 % aktiviert.

„Der Einbau gestaltete sich unkompliziert. Nach zwei Tagen war die Flutlichtanlage einsatzbereit. Gerade jetzt, in der noch dunklen Jahreszeit, können wir endlich wieder vernünftig Spiele austragen bzw. trainieren“, so SG-Geschäftsführerin Martina Michel. Sie hat dieses Projekt mit Unterstützung der Firma in Neu-Anspach auf den Weg gebracht.

Wegen der hohen Einsparquote von Energie und der damit verbundenen Senkung der Treibhausgasemission wurde die Umstellung der Flutlichtanlage auf moderne LEDs mit 30% der Gesamtkosten vom Projektträger Jülich „Kommunaler Klimaschutz“, einer Initiative des Bundes, unterstützt. Bei der Gesamtfinanzierung halfen dem Verein die Zuschüsse der Bezirksvertretung Eving und die Sportpauschale der Stadt.

Während der kompletten Vorbereitungsphase wurden die Vertreter der SG Phönix vom Firmen-Team unterstützt. „Durch die verschiedenen Förderungen des Bundes konnte Phönix Eving so über 75 % der ursprünglichen Kosten sparen. Die Restkosten amortisieren sich zudem dank der zukünftigen Energieersparnisse in spätestens zwei Jahren“, so Moritz Steul vom Projekt Support der LEDKon.

Interessierte Verantwortliche anderer Vereine sind eingeladen, sich für weitere Informationen und zur Begutachtung der neuen Flutlichtanlage am Grävingholz zu melden. (NA)

 Kontakt: Martina Michel, E-Mail: m.micheline@web.de.