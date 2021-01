Zu viel Steuergelder?

Die SPD plant eine Verbindung zwischen Kurl und Husen, obwohl dort ein gut erhaltender Weg schon ist, der Weg führt quer durch ein Naturschutzgebiet, die Arbeiten die da entstehen würden hätten große Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen, wen die SPD unsere Steuergelder loswerden will können sie auf der Strecke noch einige Bänke und Mülleimer aufstellen, so würden sie was für die Umwelt tun. Sie sollten sich mal die Straßen in der Umgebung anschauen, die haben es dringender saniert zu werden. Im Blauen Feld zum Beispiel, da sind Löcher auf der Fahrbahn da würde sich jeder Golfspieler freuen, zum Leid der Einwohner die dort leben, ich würde mich freuen wen die SPD diese Sache noch mal überdenken würde, und die Steuergelder sinnvoll Einsätzen würden