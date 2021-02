Es war wohl zu erwarten: Angesichts der aktuellen Witterung und der beginnenden Rush Hour am Montag melden sich immer mehr Verkehrsteilnehmer bei der Einsatzleitstelle der Polizei und verweisen auf Stillstand auf Dortmunder Straßen.

Schnee, Eis, Glätte und immer mehr Stillstand auf den Straßen in und rund um Dortmund - so lässt sich die aktuelle Verkehrssituation am besten zusammenfassen.

Daher rät die Polizei: "Wann immer es möglich ist: Bleiben Sie zu Hause und nutzen Sie Home-Office und sonstige Möglichkeiten, nicht am Verkehr teilzunehmen!" Die Verkehrsbetriebe und der Winterdienst täten, was möglich sei. Auch die Einsatzkräfte der Dortmunder Polizei seien im Einsatz, es sei aber mit Wartezeiten zu rechnen.