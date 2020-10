Zum internationalen Tag des Lächelns trugen am 02. Oktober Susan Reckermann, Pfr. i. R. Gerd Kerl und die ehrenamtliche Mitarbeiterin im Cafe LeseLust Roswitha Behlert mit ihren Buchvorstellungen und Gedichten bei.

Susan Reckermann las vor den in der Tremonia Akademie Anwesenden und den per ZOOM digital zugeschalteten Zuhörer*innen zunächst aus dem Roman von Daniel Mason Der Wintersoldat vor: Mason erzählt die Geschichte des jungen Wiener Medizinstudenten Lucius, der zu Beginn der 1. Weltkrieges seinen Dienst in einem Behelfslazarett in den Karpaten absolviert. Dort lernt er die Nonne Margarete kennen, die ihm nicht nur in medizinischen Dingen alles beibringt.

Der Roman kann übrigens in der öffentlichen Bücherei der Ev. Kirchengemeinde Asseln ausgeliehen werden, versichert Susan Reckermann

Nach einer kurzen Pause brachte Gerd Kerl mit dem Werk von Katja Oskamp Marzahn-Mon Amour – Geschichten einer Fußpflegerin die Literaturfreund*innen zum Schmunzeln:

Oskamp, die neben ihrer Schriftstellerei ihren Unterhalt als Fußpflegerin im Berliner Plattenbaugebiet Marzahn verdient, schreibt Porträts ihrer Kund*innen.

Zwei von Ihnen, Herr Pietsch, Ex-SED Funktionär und Frau Blumeier eine typische „Berliner Schnauze“ , von Gerd Kerl vorgestellt, machten bei den Zuhörer*innen Lust auf mehr Geschichten und laden zum Weiterlesen ein.

Den Vorlesereigen beendete Roswitha Behlert mit einem Gedicht von Joseph von Eichendorff.

Das nächste Cafe Leselust findet am Freitag, 06. November um 10.00 Uhr statt.

Corona bedingt laden Thomas Brandt vom Brackeler Seniorenbüro, das ehrenamtliche Team und Benjamin Bialetzki sowie Jens Schwichtenberg von der Tremonia Akademie erneut zu einem digitalen Vorlesevergnügen ein.

Zwecks Bereitstellung eines Links zur ZOOM App kurz vor der Veranstaltung werden alle neuen Literaturfreund*innen des Cafes LeseLust gebeten erst- und einmalig ihre Mailadresse vorab dort bekannt zu geben.

Kontakt: Tel. 1654704 oder E-Mail: mail@tremonia-akademie.de

Für Fragen und Hilfe bei der Einrichtung der App auf das Smartphone oder Tablet steht die Tremonia Akademie im Tecklenborn 34, Dortmund Wambel wieder gerne zur Verfügung, so dass die virtuelle Schar an Leser*innen und Zuhörer*innen im Cafe LeseLust stetig weiterwachsen kann.