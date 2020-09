- Haus Lünenbürger,

später auch Sacre Coeur, Paint House und Lone Star Café...

2018 Denkmal des Monats Februar und jetzt auf der Denkmalroute 2020!

Am Tag des offenen Denkmals am 13. September 2020 konnte man auch ein Highlight in Dortmund-Husen bewundern. Der Programmpunkt 41 im Katalog der Denkmalbehörde der Stadt Dortmund widmete sich dem Gebäude der ehem. Traditionsgaststätte Haus Lünenbürger an der Husener Str.54.

Ein 150 Jahre altes Haus, den Jüngeren eher bekannt als Sacre Coeur, Lone Star Café oder Paint House

Es gab auf Grund der Coronakrise zwar nicht den gewohnten Programmablauf vor Ort, aber Informationen zum Haus liegen digital und analog vor und sind noch bis Monatsende in den Fenstern eines leerstehenden Geschäftes des nebenstehenden Volksbankgebäudes zu sehen.

Die Fotostrecke umfasst auf großformatigen Fotos 12 historische Rechnungen des damaligen Wirtes Heinrich Lünenbürger aus den Jahren 1890 und 1891, sowie ca. 30 weitere Abbildungen aus der Zeit von 1900 bis heute mit Biografie. Die 100 Exemplare der erstellten Kurzbiografie des Hauses waren im Nu vergriffen...

Darüber hinaus waren im Ladenlokal der Bäckerei "Café und Backgenuss Vorwerk" auf einem großen Monitor die Historie und die Umbaustufen des historischen Hauses in einem ca. 20 Minuten dauernden Video zu sehen.

Diese Präsentation ist noch digital für ca. 1 Monat im Internet abrufbar unter:

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/planen_bauen_wohnen/denkmalbehoerde/tag_des_offenen_denkmals/tdod_programm/41_haus_luenenbuerger.html

Den Denkmaltag in Husen rundeten Besichtigungstouren einer Wohnung im Hause ab...

Für Peter Kocbeck, dem Ersteller von Fotostrecke und Präsentation, war es eine Freude, sich mit den vielen Besuchern über deren persönlichen Erinnerungen an die Coeur- oder Paint House-Zeit zu unterhalten. Wirklich spannend waren die Schilderungen aus der "wilden Zeit" oder über den wunderbaren Biergarten der ehem. Kultkneipe...