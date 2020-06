Brackel. Sie sind für die Sommerferien nicht komlett verplant und noch auf der Suche nach einer passenden Aktivität für Groß und Klein? Das Programm des aktuellen HellwegSommers 2020 liefert hierfür Ideen. Das Kulturzentrum balou hat noch freie Plätze für folgende Kurse zu vergeben:



Kurse für Erwachsene:

Latin Tanz Mix, 8.7.20-29.07.20, 18-19:30 Uhr, 40 Euro

Merengue, Bachata und Salsa Cubano bieten Tanzspaß pur! Wer einmal verschiedene Latin Tanzformen testen möchten, ist in diesem knackigen Intensivkurs genau richtig. Jede Woche unterrichtet Kursleiterin Andrea Strehle eine der drei Tanzformen. In der letzten Einheit bleibt dann viel Zeit für das Wiederholen und Übend der Tanzschritte. Es sind keine Vorkenntnisse nötig.



Rücken- und Bauchworkout, 6.7. – 3.8.20, 19:30-20:30, 26 Euro

In diesem kombinierten Bauch- und Rückentraining liegt der Fokus auf der Körpermitte. Die Übungen sprechen die unterschiedlichen Bauchmuskeln an und stärken dabei gleichzeitig die Rückenmuskulatur. Die gezielten Kräftigungsübungen werden von einem ganzheitlichen Warm-up und ausgiebiger Dehnung gerahmt. Kursleiterin Sabine El Chehimi freut sich auf sie.

XCO und Faszientraining, 8.7.-5.8.20, 18-19Uhr, 26 Euro

Training mit der Faszien-Rolle und der Granulat-Hantel Faszientraining ist eine Trainingsmethode zur gezielten Förderung des muskulären Bindegewebes, der Faszien. Ein wesentliches Ziel des Trainings ist, die Elastizität im muskulären Bindegewebe aufzubauen und zu erhalten - Kursleiterin Sabine El Chehimi hilft ihnen dabei. In diesem abwechslungsreichen Kurs werden mögliche Verspannungen durch gezielte Übungen mit der Faszienrolle erspürt und auf Dauer verbessert.

Bitte für Kurse eine Matte und ggf. ein Handtuch mitbringen.

Kurse für Kinder:

Akrobatik und Jonglage

für Anfänger ab 7 Jahre, 2.7 - 16.7.20, 14.45 – 15.45 Uhr, 16 Euro

für Fortgeschrittene ab 7 Jahre, 2.7 - 16.7.20, 16-17 Uhr, 16 Euro

Ob auf dem Drahtseil oder am Trapez, hier können Nachwuchsakrobaten ihren Vorbildern aus Cirque du soleil und Roncalli nacheifern. Kursleiterin Andrea Kruck trainiert je nach Vorerfahrung neben Kunststücke auf dem Einrad oder Laufball auch Ball-, Tuch- oder auch Keulen- Jonglage. Diabolo, Clownerien und Bodenakrobatik runden das Zirkusprogramm ab.

Chart Party (5-7 Jahre), 2.7.- 16.07.20, 15:45- 16:45, 16 Euro

Die Tänzer*innen werden durch Songs aus den aktuellen Charts von den Kursduo Sarah und Elisa Trappe zum Tanzen motiviert. Mit der Entwicklung von kurzen Choreographien wird die Kreativität, Konzentration und Ausdauer der Kinder gefördert.

Video Clip Dancing (ab 8 Jahre), 2.7.- 16.07.20, 17-18Uhr, 16 Euro

In Musikvideos werden immer wieder neue Tanzschritte und Choreografien gezeigt. In diesem Kurs studieren Sarah und Elisa Trappe mit ihren Schützlingen einige dieser Choreographien ein und ändern sie für die jungen Tänzerinnen entsprechend ab.

Kreatives Schreiben (ab 8 Jahre), 26.07.2020, 10:30 - 13:00 Uhr, 12 Euro

Gemeinsam mit Kursleiterin Nicola Latz tauchen die Teilnehmer*innen in diesem Schreibworkshop in die Welten von Hitze und Kälte ein und lernen ihre Bewohner kennenlernen. Wie sieht es dort aus? Welche Abenteuer gibt es dort für Helden und Heldinnen zu bestehen?

Anmeldungen ab sofort telefonisch (Mo-FR: 9-12h) unter 0231/99773630, via Mail unter post@balou-dortmund.de oder direkt online auf www.balou-dortmund.de