In den kommenden Wochen ist der SPD-Ortsverein Wickede bei gleich mehreren Aktionen im Ort aktiv. Mit dabei: die Abgeordneten aus Bund und Land sowie die Kandidat*innen für den Rat der Stadt Dortmund und die Bezirksvertretung Brackel zur Kommunalwahl am 13. September.

Mit den Wählern ins Gespräch kommen wollen die Sozialdemokraten am Mittwoch, 5. August, ab 15.30 Uhr am Infostand zur Nachbarschaftskampagne am netto-Discounter Ecke Rauschenbusch-/Meylantstraße. Anwesend ist auch Bundestagsabgeordnete Sabine Poschmann.

Tags darauf, am 6. August, um 8 Uhr trifft man sich mit der Landtagsabgeordneten und Dortmunder SPD-Vorsitzenden Nadja Lüders zur Pflege der Baumscheiben im Ortskern an der Lore in der Grünfläche am Bockumweg. Lüders ist auch beteiligt am 8. August ab 11 Uhr beim Infostand auf dem Levy-Cohen-Platz.

Ihre traditionelle kommunalpolitische Radtour im Sommer unternimmt die SPD Wickede am 16. August. Um 10.30 Uhr trifft man sich vor dem Seniorenhaus Lucia am Levi-Cohen-Platz.

Eine Kleingartentour mit MdL Nadja Lüders steht am 23. August ab 14 Uhr auf dem Programm.