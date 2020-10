Apotheken

Mittwoch, 21. Oktober

Funkturm-Apotheke, Arcostr. 78, Neuasseln, Tel.: 0231/253247

Kuckelke-Apotheke, Kuckelke 16, Do-Mitte, Tel.: 0231/573020

Altstadt-Apotheke Brüning, Münsterstr. 13, Lünen, Tel.: 02306/3060700

Donnerstag, 22. Oktober

Medicus Apotheke, Gevelsbergstr. 30, Schüren, Tel.: 0231/70070047

Apotheke im Kaiserviertel, Kaiserstr. 97, Oststadt, Tel.: 0231/522503

Freitag, 23. Oktober

Apotheke am Knappschaftskrankenhaus, Am Knappschaftskrankenhaus 1, Brackel, Tel.: 0231/95809390

Ausbüttels Schwanen Apotheke, Westenhellweg 81, Do-Mitte, Tel.: 0231/84010090

Apotheke am Lippepark, Dortmunder Str. 8, Lünen, Tel.: 02306/7530070

Samstag, 24. Oktober

Georg-Apotheke, Saarlandstr. 40, Saarlandstraßenviertel, Tel.: 0231/122501

Rosen-Apotheke, Jungferntalstr. 38a, Rahm, Tel.: 0231/674075

Weitere

Notdienst-Apotheken:

www.akwl.de

Im Notfall:

Ärztlicher Notdienst:

Tel. 116117 (kostenfrei)

Zahnärztlicher Notdienst:

Tel. 01805/986700 (14 Cent/min. aus dem dt. Festnetz)

Kinderärztlicher Notdienst:

Tel. 5029800

Rettungsdienst/Notarzt:

Tel. 112

Kinderschutz-Zentrum:

Tel. 2064580

Telefon-Seelsorge:

Tel. 0800-1110111 (ev.)

Tel. 0800-1110222 (kath.)

Kummer-Nummer für

Kinder und Jugendliche:

Tel. 0800-1110333

(Angaben ohne Gewähr)