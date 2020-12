Rundflug als letzte Schicht

Nach mehr als 37 Jahren im Dienst der Berufsfeuerwehr Dortmund ist Werner "Ede" Wolff, Wachkoordinator der Feuerwache 3 in Neuasseln, in den wohlverdienten Ruhestand getreten.

Vor Beginn seiner letzten Dienstschicht wurde der Hauptbrandmeister von einer Abordnung seiner Wachabteilung nicht nur im feierlichen Rahmen, aber coronakonform von seinem Heimatort abgeholt. Zudem organisierten seine Kollegen für ihn und seine Ehefrau einen Rundflug über Dortmund, so dass er die Stadt, für die er so lange den Brandschutz sichergestellt hat, noch einmal aus luftiger Höhe in Augenschein nehmen konnte (siehe Bild).

In seiner Tätigkeit als Wachkoordinator war Wolff stets ein verlässlicher und verantwortungsbewusster Mitarbeiter, bewies große Fachkompetenz und ein hohes Maß an Organisationsgeschick. Mit ihm verliere die Feuerwehr Dortmund eine echte Führungspersönlichkeit, die dienstliche Notwendigkeiten, aber auch die Belange der Mitarbeiter der Feuerwache 3 in Einklang bringen konnte.

In seiner letzten Dienstschicht erreichten ihn zahlreiche Glückwünsche, auch ehemaliger Wegbegleiter, für den neuen Lebensabschnitt als Pensionär.