Im Rahmen der Jahreshauptversammlung (JHV) der KAB St. Nikolaus von Flüe wurde gewählt. Ehrenvorsitzender wurde Hans-Klemens in der Weide. Weiterhin wurde Christian Wank zum Kassierer gewählt. Stellvertretender Bildungsreferent ist Frank Dieckerhoff, Sachverwalter Daniel Fiedler, dessen Stellvertreter Wolfgang Schumann und Heinrich Gerke ist nun Beisitzer.

Höhepunkt des Abends war indes die Wahl von Hans-Klemens in der Weide zum Ehrenvorsitzenden. Er gehört dem KAB-Vorstand in der Funkturm-Siedlung seit 1985 an. Er leitete den Ortsverein der KAB in Neuasseln von 1991 bis heute sehr erfolgreich als 1. Vorsitzender. Aus familiären Gründen zieht er sich aus dem Tagesgeschäft zurück.

Mit in der Weide wurden Manfred Köhler als Sachverwalter und Helmut Schemmann als stellvertretender Schriftführer verabschiedet. Beide kandidierten nicht mehr für ein Vorstandsamt.

Alle drei erhielten für ihr jahrelanges beziehungsweise sogar jahrzehntelanges tatkräftiges Engagement zum Dank Präsentkörbe, die von den Vorstandsmitgliedern Christian Wank (im Bild inks), Karl-Heinz Schmeißing (2.v.l.) und Wolfgang Schumann überreicht wurden. In der Mitte Helmut Schemmann, rechts davon Hans-Klemens in der Weide.

Manfred Köhler war nicht anwesend. Ihm wurde sein Geschenk zuhause nachgereicht.