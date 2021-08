Mitarbeiter*innen des Repair Cafes Wambel feierten ihr 6-jähriges Bestehen

Mit dem 44. Repair Cafe freuten sich die Mitarbeiter*innen bei Bratwurst vom Grill und einem gekühlten Bierchen nach getaner Arbeit über ihr 6-jähriges Bestehen. Seit dem ersten Repair Cafe Wambel am 21. August 2015 konnten rund 1.200 elektrische und elektronische Geräte sowie sonstige Alltagsgegenstände untersucht werden.

Auch wenn wegen Ferienzeit oder Krankheit der bzw. die ein oder andere Reparateur*in fehlte, konnten am Freitag, 13. August wieder über 20 Geräte auf Ihre Defekte hin untersucht werden.

Für manch ein altes Schätzchen kam eine Reparatur nicht mehr in Frage, z. B. aufgrund eines Motorschadens durch einen Wasserschaden, andere Geräte konnten sofort oder werden nach dem Kauf eines Ersatzteiles wieder ihren Dienst aufnehmen können.

Erstmals fand eine Handy- und Smartphone-Sprechstunde im Ev. Jakobus Gemeindehaus statt. Dabei unterstützten auch Freiwillige von Young Caritas die Mitarbeiter des Repair Cafes und gaben den Ratsuchenden Senior*innen wertvolle Tipps im Umgang mit ihrem jeweiligen Gerät.

Neben den Reparaturen und den Hilfen bei Handy u- Smartphone-Nutzung konnten zudem alte Handys im Gemeindehaus an der Eichendorffstrasse 31 in der Zeit zwischen 16-19 Uhr abgeben werden. Mit dieser Sammelaktion der Deutschen Telekom unterstützen auch zukünftig das Repair Cafe Wambel und die ev. Kirchengemeinde St. Reinoldi die ressourcenschonende Aktion, deren Erlös für soziale Projekte bestimmt ist.

Für die Zukunft haben sich die Mitarbeiter*innen auch die Reparatur von Fahrrädern zur Aufgabe gemacht und bieten auch notwendige Holzreparaturen, z.B. lockere Stuhllehnen oder Holzschubladen, an.

Interessierte Mitarbeiter*innen, die ihren Neigungen und Fähigkeiten entsprechend, an Reparaturen jeglicher Art Lust und Interesse haben, sind herzlich eingeladen, etwa alle 6-7 Wochen, bis zu neunmal im Jahr, aktiv mitzuwirken. Es erwarten Sie ein tolles, offenes Team, spannende Reparaturaufgaben und strahlende Gesichter bei Besitzer*innen, wenn einer Reparatur erfolgreich war.

Kontakt: Seniorenbüro Brackel (Thomas Brandt), Tel. 0231/50-29640 oder seniorenbuero.brackel@dortmund.de