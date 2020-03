Auf einem Parkplatz an der Köln-Berliner-Straße ist am frühen Montagabend gegen 17.50 Uhr (2. März) ein 49-jähriger Dortmunder ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Seinen Angaben zufolge befand sich der Mann gegen 17.50 Uhr in seinem Auto auf dem Parkplatz hinter der dortigen Sparkassen-Filiale. Als er es verlassen wollte, stieß ihn plötzlich ein Unbekannter zurück auf den Fahrersitz und griff nach einer Plastiktüte im Auto. In dieser befand sich ein größerer Bargeldbetrag. Mit dieser Beute flüchtete der Täter anschließend in Richtung der Marsbruchstraße.

Die Polizei fragt nun: Haben Sie in diesem Bereich eine verdächtige Person gesehen, die weglief? Der Täter kann nicht näher beschrieben werden, muss aber eine bunte Plastiktüte eines Drogeriemarktes dabei gehabt haben. Zeugen melden sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.