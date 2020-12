1000 Engelchen zum Advent für Seniorinnen und Senioren von der Robert-Koch-

Realschule

Alle Schülerinnen und Schüler der Robert-Koch-Realschule wollten Seniorinnen und Senioren

in der schweren Coronazeit eine Freude zum Advent bereiten.

1000 Engelchen wurden gebastelt, weihnachtlich bemalt und mit einem Gruß und Wunsch

versehen, um den Seniorinnen und Senioren Trost zu spenden.

Am Donnerstag (03.12.) und Freitag (04.12.) wurden diese Engelchen von unseren Schülerinnen

und Schülern aus der Ehrenamt-AG an das Minna-Sattler-Seniorenzentrum in Brünninghausen,

das Christinen- , das Josephinenstift und Altenpflegeheim Kurl,

sowie das Seniorenheimen Hermann-Keiner-Haus und die Caritas Dortmund verteilt.

Die Schülerinnen und Schüler hatten eine Menge Spaß beim Basteln und die Engelchen

haben den Seniorinnen und Senioren eine große Freude gebracht.