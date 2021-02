Eine kleine Aufmerksamkeit für den Lebenspartner? Eine Überraschung für den Kindergeburtstag? Oder einfach auch mal ein kleiner Spaß zwischendurch?

Das was früher nur an Ständen auf dem Jahrmarkt oder dem Volksfest zwischen gebrannten Mandeln und Zuckerwatte möglich war, ermöglicht seit dem letzten Donnerstag der Rewe Getränkemarkt in Dortmund-Berghofen: Mit Helium gefüllte Folienballons direkt zum Mitnehmen.

Füllung und Verkauf übernimmt dabei jedoch nicht das menschliche Personal, sondern vollautomatisch ein eigens dafür aufgestellter Automat. Der Preis von acht Euro pro Ballon liegt dabei preislich etwas über dem Kostenrahmen der örtlichen Kirmes – Eine Kauf-Alternative, die zur aktuellen Zeit aber eh entfällt.

Der Automat des in Baden-Württemberg ansässigen Herstellers Ballooony bietet über ein großes Touch-Display eine Auswahl aus insgesamt acht Motiven, wobei die aktuelle Auswahl neben dem obligatorischen Herz und einem zwinkernden Smiley dank Eiskönigin & Minions eher bei jüngeren oder zumindest junggeblieben Generationen für strahlende Augen sorgen wird.

Der Hersteller weißt auf dem Automaten ausdrücklich darauf hin, dass die Ballons auch Zuhause mehrfach wieder aufgeblasen werden können, um vor diesem Hintergrund aus einer kurzen Freude eine etwas nachhaltigere Investition zu machen – Die Zahlung ist dabei sowohl über Bargeld als auch mit der EC-Karte möglich. Nach erfolgreichem Auswahl- und Zahlvorgang schwebt der Wunsch-Ballon dann auf der linken Seite in eine gesicherte Gitterbox, aus der er im Anschluss entnommen werden kann.

Über konkrete Verkaufszahlen oder gar ein Ranking der beliebtesten Motive konnten die Mitarbeiter*innen des Getränkemarktes so kurz nach der Inbetriebnahme noch keine Aussagen machen - Wir würden uns auf jeden Fall wünschen, dass dieser lustigen Idee nicht so schnell die Luft, pardon das Helium, ausgeht.

Und für alle die, die einen Kinobesuch mehr vermissen als eine Kirmes, für die gibt es im Verkaufsraum des Rewe Marktes nebenan einen Popcorn-Automat.